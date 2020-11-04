Раскрыты детали бюджета на 2021 год

Так, Министерство здравоохранения инициирует повышение зарплат врачам до 22 тысяч гривен. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде во вторник, 3 ноября, передает interfax.

Министр отметил, что такой уровень зарплат предусмотрен в бюджетной декларации на 2021 год, подготовленной Минздравом.

"Нам надо, чтобы заработная плата медицинских работников была не самая маленькая в нашей стране, как это есть сегодня. В наших предложениях, в частности в бюджет, мы предлагаем, чтобы заработная плата медицинского работника, врача по крайней мере, была не менее 22 тыс. Грн ", - заявил Степанов.

Ранее мы сообщали, в сентябре текущего года по решению Кабмина произошло обещанное повышение зарплат медикам, предоставляющим специализированную, высокоспециализированную, паллиативную и экстренную медицинскую помощь.

Так, Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд грн в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений. Согласно системе, врачи получают на 70% больше от должностного оклада, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей прибавили 50% от минимальной зарплаты, а младшим медицинским сестрам и медицинским братьям — на 25% от минимальной заработной платы. Медики будут получать надбавки до конца этого года.

Напомним, что зарплаты вырастут, но не надолго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.

Также Politeka писала, что начисление двойных пенсий, украинцев порадовали новыми суммами: "30% от заработка...".