Звезда Студии «Квартал 95» признался, что решил избавиться от своей коронной лысины

Своими планами юморист поделился с поклонниками в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, карантин побудил Кошевого к экспериментам со внешностью. Так, артист рассказал, что решил отрастить волосы и бороду.

«Пока есть время, попробую как это. С волосами. И не бриться», - написал звезда «Квартала».

В доказательство своих слов он опубликовал свежее фото, сделанное в машине. На нем можно заметить, что на голове артиста потихоньку начинают отрастать волосы, а на лице уже заметны очертания усов.

Стоит отметить, что Кошевой долгое время был известен как «лысый из Квартала», поэтому его образ с волосами удивил бы многих поклонников.

До этого мы писали, что на новом видео Кошевой предстал совсем непохожим на себя: артиста изменили до неузнаваемости огромные уши и глаза, сделанные при помощи соответствующей маски для видео. Кошевой же решил показать пародию на известного ведущего политического шоу Савика Шустера.

При этом в его импровизацию решила вмешаться собака, которую недавно завели его жена с дочками. Животное начало задорно лаять за кадром, услышав бодрый голос хозяина.

Напомним, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

Как сообщала Politeka, неузнаваемый Кошевой из "Квартал 95" ошарашил новым видом и сделал неожиданный анонс: "Пить меньше надо".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" окончательно потерял человеческий облик, видео.