Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила идеальным телом в открытом наряде

51-летняя звезда поделилась новым селфи со своими многочисленными поклонниками в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В день выборов в США Лопес, как и многие другие американские знаменитости, решила выразить свою гражданскую позицию и отправилась голосовать. В доказательство она опубликовала селфи с соответствующим стикером, который она наклеила себе на грудь.

Надо отметить, что для демонстрации значка Лопес выбрала как нельзя более подходящий наряд. Она надела короткий розовый топ с эффектом пуш-апа, который идеально подчеркнул ее пышную грудь.

Стоит отметить, что по телу красотки на фото не скажешь, что ей уже за 50. Впрочем, секреты ее вечной молодости давно интересуют многих. Известно, что чтобы подчеркивать свою привлекательность, Лопес правильно питается, избавилась от всех вредных привычек и даже не пьет чай, боясь навредить коже.

Ранее мы сообщали, что Лопес показала себя в неожиданно дерзком образе.

Дженнифер надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза. Благодаря игре света на пляже может показаться, что артистка выглядит еще моложе, чем обычно, что и отметили поклонники:

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