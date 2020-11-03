Украинская певица Таисия Повалий показала, как трудится над новым альбомом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото из студии звукозаписи, где она записывала новые песни. 55-летняя Повалий выглядела превосходно. Ее идеальное светлое лицо и пухлые розовые губы привели в восторг верных поклонников. Правда, видно было, что макияжа артистка не пожалела, и хорошенько замазала все несовершенства кожи.

«Смотрите, сколько я выпила воды за запись одной песни)) Я молодец! Видно, человек работает!», - подписала фото звезда.

Под постом Повалий оставили массу положительных отзывов. Поклонники отметили, что не могут дождаться выхода ее нового альбома.

«Ох, не дразните! Скорей бы уже услышать этот шедевральный (я уверена) альбом», «Дорогая и Любимая Таечка, очень жду выхода твоего альбома, так хочется услышать все песни, Самая Талантливая и Любимая», «Настоящая леди, не то что ваша землячка Н.Королева одни сплетни и интриги», «Люблю вас, Душа моя Голубоглазая», «Вы совсем с годами не меняетесь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий показала, как расслабляется на свежем воздухе. Артистка расслаблялась у себя на заднем дворе. Она лежала в шезлонге, наслаждаясь последними летними деньками.

Напомним, что растрепанная Повалий откровенно рассказала о болезни члена семьи: "Перестала есть сама, протираем еду через сито и...".

Как сообщала Politeka, 55-летняя Таисия Повалий ошарашила внешностью куклы Барби: «Другой человек».

Также Politeka писала, что скандальная Повалий осмелилась показать, как выглядит на самом деле: "Что с лицом?".