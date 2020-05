View this post on Instagram

Дорогие мои друзья! Спасибо вам, что так чувствуете мое внутреннее состояние! Эти тонкие нити — какая-то возвышенная связь! Мы как учителя друг другу! Вы берёте для себя что-то ценное от моего пути, я учусь у вас, мои дорогие! Часто перечитываю ваши комментарии, бывает много раз, анализирую ваше отношение к жизни, ведь мы делимся своим жизненным опытом, не понимая, что именно происходит между нами! Даже в коротких комментариях я чувствую глубину и важность сказанного для меня! ⠀ Знаю точно — ничего в жизни не происходит просто так! Все даётся нам с какой-то важной целью! И только созидательные светлые мысли могут творить чудеса! Что нас ждёт впереди, ни вы, ни я не знаем! Я с лета не знаю, что меня ждёт)😀 Меня все процессы коснулись немного раньше! Запрет юбилейного концерта, мои переломчики на ножке, все я прохожу с благодарностью за прожитые испытания и за колоссальный опыт, полученный в жизни, которому меня никто не сможет больше научить! ⠀ Итак! Если вам нужен мой пример, он прост — я очень сильно Люблю Жизнь!!! Поднимаясь над ситуациями, я смотрю в небо! Ведь там свои четкие законы! После ночи обязательно наступает день! И после весны придет лето! И будет какое-то разрешение сложившейся ситуации, и будет оно обязательно с плюсами, потому что НАМ НАДО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! НАМ НАДО ЛЮБИТЬ СИЛЬНЕЕ! ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО И ТАК ПРЕКРАСНО!!! ЖИВЕМ!!! ❤️❤️❤️ ⠀ #povaliy #повалий #таисияповалий #намнадолюбитьсильнее #намнадожитьдальше