55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка п'ять років прожила в Росії і нещодавно повернулася на батьківщину, шокувала новою зовнішністю

Артистка поділилася з шанувальниками новим фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На кадрі зірка постала зовсім з новим обличчям. Вона виглядає максимум на 30-35 років, так як на її обличчі немає жодної зморшки. Співачка посміхається підкачаними губами і дивиться в кадр. Навколо неї розставлені різні квіти. Сама артистка виглядає теж як квітка.

«Хочеться розквітати разом із зеленню!», - підписала артистка пост.

За годину її фото оцінили понад 1,5 тисячі разів. В коментарях зірці, яка дуже помолодшала, залишили безліч компліментів.

"Інша людина", «Яка Краса, Ніжність і Свіжість. А я, доживши майже до 55, і не знала, як виглядає Весна», «Красуня», «Вау», «А так воно і є Таїсія.. ви прекрасні!», «Молодіють зірки», «Ви сама як квітка», «Це мої найулюбленіші квіти, ще жасмин додати. Ви прекрасні як завжди», «Чудово виглядаєте!», «Мила», - пишуть користувачі мережі.

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Раніше ми писали, що Таїсія Повалій поділилася архівним відео. Артистка, на яку останнім часом звалилося чимало бід, подякувала відданим прихильникам за підтримку.

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Дорогие мои друзья! Спасибо вам, что так чувствуете мое внутреннее состояние! Эти тонкие нити — какая-то возвышенная связь! Мы как учителя друг другу! Вы берёте для себя что-то ценное от моего пути, я учусь у вас, мои дорогие! Часто перечитываю ваши комментарии, бывает много раз, анализирую ваше отношение к жизни, ведь мы делимся своим жизненным опытом, не понимая, что именно происходит между нами! Даже в коротких комментариях я чувствую глубину и важность сказанного для меня! ⠀ Знаю точно — ничего в жизни не происходит просто так! Все даётся нам с какой-то важной целью! И только созидательные светлые мысли могут творить чудеса! Что нас ждёт впереди, ни вы, ни я не знаем! Я с лета не знаю, что меня ждёт)😀 Меня все процессы коснулись немного раньше! Запрет юбилейного концерта, мои переломчики на ножке, все я прохожу с благодарностью за прожитые испытания и за колоссальный опыт, полученный в жизни, которому меня никто не сможет больше научить! ⠀ Итак! Если вам нужен мой пример, он прост — я очень сильно Люблю Жизнь!!! Поднимаясь над ситуациями, я смотрю в небо! Ведь там свои четкие законы! После ночи обязательно наступает день! И после весны придет лето! И будет какое-то разрешение сложившейся ситуации, и будет оно обязательно с плюсами, потому что НАМ НАДО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! НАМ НАДО ЛЮБИТЬ СИЛЬНЕЕ! ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО И ТАК ПРЕКРАСНО!!! ЖИВЕМ!!! ❤️❤️❤️ ⠀ #povaliy #повалий #таисияповалий #намнадолюбитьсильнее #намнадожитьдальше

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Нагадаємо, що Повалій вразила змінами у зовнішності на карантині, відео облетіло мережу: "Що з обличчям?".

Як повідомляла Politeka, нещастя обрушилося на маленького онука Повалій: "Величезне дерево впало на...".

Також Politeka писала, що запроданка Повалій вбила наповал, заспівавши українською: «Сльози на очах».