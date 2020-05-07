55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка п'ять років прожила в Росії і нещодавно повернулася на батьківщину, шокувала новою зовнішністю
Артистка поділилася з шанувальниками новим фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На кадрі зірка постала зовсім з новим обличчям. Вона виглядає максимум на 30-35 років, так як на її обличчі немає жодної зморшки. Співачка посміхається підкачаними губами і дивиться в кадр. Навколо неї розставлені різні квіти. Сама артистка виглядає теж як квітка.
«Хочеться розквітати разом із зеленню!», - підписала артистка пост.
За годину її фото оцінили понад 1,5 тисячі разів. В коментарях зірці, яка дуже помолодшала, залишили безліч компліментів.
"Інша людина", «Яка Краса, Ніжність і Свіжість. А я, доживши майже до 55, і не знала, як виглядає Весна», «Красуня», «Вау», «А так воно і є Таїсія.. ви прекрасні!», «Молодіють зірки», «Ви сама як квітка», «Це мої найулюбленіші квіти, ще жасмин додати. Ви прекрасні як завжди», «Чудово виглядаєте!», «Мила», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Таїсія Повалій поділилася архівним відео. Артистка, на яку останнім часом звалилося чимало бід, подякувала відданим прихильникам за підтримку.
Нагадаємо, що Повалій вразила змінами у зовнішності на карантині, відео облетіло мережу: "Що з обличчям?".
Як повідомляла Politeka, нещастя обрушилося на маленького онука Повалій: "Величезне дерево впало на...".
Також Politeka писала, що запроданка Повалій вбила наповал, заспівавши українською: «Сльози на очах».