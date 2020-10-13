Скандальна українська співачка Таїсія Повалій, яка виступає в Росії, розповіла про свої проблеми
Зірка показала "свої крила" на вулиці, повідомляє Politeka.net. Повалій була одягнена в білу кофту і спідницю, а зверху накинула плащ. Також співачка взула кросівки. При цьому наряд ніяк не підкреслював фігуру знаменитості.
Артистка розпустила волосся, через що її вид здається розпатланим, і посміхалася, її макіяж був зроблений з акцентом на очі.
"Дивіться, ось мої крила!!! НА ВСЕ НЕБО!!! 🙏 💗 ☀ ️ Скоро полетимо!!! 🙏 ❤ ️ 🔥 💪 ",- написала зірка, вказавши на фото на небо.
У пості Таїсія розповіла про стан члена своєї сім'ї - хворої кішки, Ксюші. Зірка розповіла, що зараз підтримує її препаратами, тому тварині стало краще.
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Однак вихованець перестав харчуватися тому зараз її годують їжею, перетертою через сито.
"З іншого боку, Ксюшенька перестала їсти сама, протираємо їжу через сито і годуємо зі шприца, думаю, зуби болять, жувати важко!", - написала зірка.
"Здоров'я нашим улюбленцям!!!❤️❤️❤️❤️❤️", - написала в кінці артистка.
За півгодини пост зібрав майже 600 лайків і багато коментарів:
"Вау!!!!! Ось це красуня!!!🔥 Новий імідж вам так личить!!!! 💝 👍 😍 Супер!!! Таєчко, візьміть нас з собою в політ, а? Дуже хочеться движухи!!!", "Яка ви модна і красива!!!!! І, як завжди, на все дивиться своїм поглядом)", " ❤ ️ здоров'я Ксюшеньке! Таєчко, ви чарівні👏 👏 👏❤️👍", " ніжна, прекрасна кохана😍😍😍😍😻❤️🤗", "ви шикарні)", " Ну яка ж Ви гарненька!!!!Шикарна жінка!!!!🔥 🔥 🔥 🔥Там в саду всі чоловіки попадали штабелями, побачивши таку красуню, ось💯!!!!", "Ви просто супер, красотулька!!! 🔥 🔥 🔥 Шикарна, чарівна!!!😍 😍 😍 ", "Таєчко, мила, ніжна, просто лялечка❤️🔥.А Ксюші - здоров'я, виживе, обов'язково. Дай, Вам, Бог!!!".
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