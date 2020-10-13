Скандальна українська співачка Таїсія Повалій, яка виступає в Росії, розповіла про свої проблеми

Зірка показала "свої крила" на вулиці, повідомляє Politeka.net. Повалій була одягнена в білу кофту і спідницю, а зверху накинула плащ. Також співачка взула кросівки. При цьому наряд ніяк не підкреслював фігуру знаменитості.

Артистка розпустила волосся, через що її вид здається розпатланим, і посміхалася, її макіяж був зроблений з акцентом на очі.

"Дивіться, ось мої крила!!! НА ВСЕ НЕБО!!! 🙏 💗 ☀ ️ Скоро полетимо!!! 🙏 ❤ ️ 🔥 💪 ",- написала зірка, вказавши на фото на небо.

У пості Таїсія розповіла про стан члена своєї сім'ї - хворої кішки, Ксюші. Зірка розповіла, що зараз підтримує її препаратами, тому тварині стало краще.

Однак вихованець перестав харчуватися тому зараз її годують їжею, перетертою через сито.

"З іншого боку, Ксюшенька перестала їсти сама, протираємо їжу через сито і годуємо зі шприца, думаю, зуби болять, жувати важко!", - написала зірка.





"Здоров'я нашим улюбленцям!!!❤️❤️❤️❤️❤️", - написала в кінці артистка.

За півгодини пост зібрав майже 600 лайків і багато коментарів:

"Вау!!!!! Ось це красуня!!!🔥 Новий імідж вам так личить!!!! 💝 👍 😍 Супер!!! Таєчко, візьміть нас з собою в політ, а? Дуже хочеться движухи!!!", "Яка ви модна і красива!!!!! І, як завжди, на все дивиться своїм поглядом)", " ❤ ️ здоров'я Ксюшеньке! Таєчко, ви чарівні👏 👏 👏❤️👍", " ніжна, прекрасна кохана😍😍😍😍😻❤️🤗", "ви шикарні)", " Ну яка ж Ви гарненька!!!!Шикарна жінка!!!!🔥 🔥 🔥 🔥Там в саду всі чоловіки попадали штабелями, побачивши таку красуню, ось💯!!!!", "Ви просто супер, красотулька!!! 🔥 🔥 🔥 Шикарна, чарівна!!!😍 😍 😍 ", "Таєчко, мила, ніжна, просто лялечка❤️🔥.А Ксюші - здоров'я, виживе, обов'язково. Дай, Вам, Бог!!!".

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