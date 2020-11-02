Украинская певица Наташа Могилевская сильно опозорилась во время прямого эфира «Танців з зірками»
Как передает Politeka.net, артистку пригласили стать четвертым судьей шоу. Кроме этого, в конце вечера она спела песню «Місяць по небу ходить» в оригинальной обработке. Номер был довольно ярким и эффектным, вот только артистка и ее партнер никак не могли попасть в фонограмму. Это было сильно заметно, особенно когда камера брала крупные планы.
Под постом с выступлением звезды оставили массу негативных отзывов. Артистку обвинили в неуважении к зрителю.
«Это был капец - я понимаю, что поют во время прямого эфира под фонограмму, но хоть рот нужно вовремя открывать»,
"Пить меньше надо": неузнаваемый Кошевой из "Квартал 95" ошарашил новым видом и сделал неожиданный анонс
50-летняя Билык показала «изуродованное» лицо, такой певицу еще не видели: «Страшно…»
Звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила вульгарными выходками и эпатажными нарядами: «трогает себя за…»
Трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни
«Если честно, то "легенда" могла бы и вживую спеть»,
«Можно было хотя бы из уважения спеть вживую, а не под фанеру»,
«Я считаю такие выступления просто неуважением к зрителю. Почему кто-то распинается и рвет связки на сцене, а кто-то выходит покрасоваться и даже невпопад рот открывает»,
«Хоть бы микрофон взяла, позор!»,
«Могилевская могла бы уже и вживую спеть... Рот закрылся, а "ю" ещё тянулось», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что во время номера Могилевская сыграла театральную свадьбу с 90-летним Григорием Чапкисом, который сыграл Дракулу.
Напомним, что Могилевская расслабилась дома, прижав к себе милого красавца: «Очень нежная!».
Как сообщала Politeka, белокурая Могилевская в леопарде наделала шуму на «Танцях з зірками»: «Наташа, бери себе…».
Также Politeka писала, что Могилевскую довели до истерики взрывным номером, Монатик не сдержался: «Мою песню пела ка…».