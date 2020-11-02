Украинская певица Наташа Могилевская сильно опозорилась во время прямого эфира «Танців з зірками»

Как передает Politeka.net, артистку пригласили стать четвертым судьей шоу. Кроме этого, в конце вечера она спела песню «Місяць по небу ходить» в оригинальной обработке. Номер был довольно ярким и эффектным, вот только артистка и ее партнер никак не могли попасть в фонограмму. Это было сильно заметно, особенно когда камера брала крупные планы.

Под постом с выступлением звезды оставили массу негативных отзывов. Артистку обвинили в неуважении к зрителю.

«Это был капец - я понимаю, что поют во время прямого эфира под фонограмму, но хоть рот нужно вовремя открывать»,

«Если честно, то "легенда" могла бы и вживую спеть»,

«Можно было хотя бы из уважения спеть вживую, а не под фанеру»,

«Я считаю такие выступления просто неуважением к зрителю. Почему кто-то распинается и рвет связки на сцене, а кто-то выходит покрасоваться и даже невпопад рот открывает»,

«Хоть бы микрофон взяла, позор!»,

«Могилевская могла бы уже и вживую спеть... Рот закрылся, а "ю" ещё тянулось», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что во время номера Могилевская сыграла театральную свадьбу с 90-летним Григорием Чапкисом, который сыграл Дракулу.

Напомним, что Могилевская расслабилась дома, прижав к себе милого красавца: «Очень нежная!».

Как сообщала Politeka, белокурая Могилевская в леопарде наделала шуму на «Танцях з зірками»: «Наташа, бери себе…».

Также Politeka писала, что Могилевскую довели до истерики взрывным номером, Монатик не сдержался: «Мою песню пела ка…».