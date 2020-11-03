Народные депутаты предлагают штрафовать за распространение пластиковых пакетов

Такой законопроект был рассмотрен в Верховной Раде сегодня, 3 ноября, передают #Буквы.

Отмечается, что депутаты 290 голосами направили на повторное второе чтение документ, который должен ограничить оборот пластиковых пакетов в Украине и ввести штрафы за невыполнение этих правил.

Как известно, документ предлагает ряд ограничений, которые должны улучшить состояние окружающей среды на территории Украины. Законопроектом предлагается запретить распространение некоторых видов пластиковых пакетов в магазинах, заведениях общественного питания и других заведениях, где предоставляют услуги.

Стоит отметить, что запрет не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также ряд пакетов, которые используются для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда.

За нарушение прописанных правил депутаты предлагают ввести штрафы для субъектов хозяйствования. Предлагается ввести штрафы в размере 8,5-17 тысяч гривен при первом нарушении и 17-34 тысячи гривен при повторном.

Кроме этого, предлагают штрафовать тех, кто будет бесплатно распространять пластиковые пакеты, как сегодня это происходит в супермаркетах. В документе отдельно прописано, что пластиковые пакеты, которые разрешены к распространению, должны стать платными.

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