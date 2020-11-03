Максим Галкин показал новое селфи, удивив признанием о «ненатуральной красоте»

Знаменитый российский шоумен и муж Аллы Пугачевой показал, как выглядит перед новым съемками, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Галкин сфотографировал себя в зеркале, показав поклонникам, как выглядит в жизни. Артист позирует в простой рубашке в клетку и со слегка растрепанными волосами.

«К съёмкам готов - сегодня в жюри. Антиковидные меры предпринял: серебро в горло, хлорка под носом, в левое плечо грипп, в правое - пневмококк, руки в спирту, сердце в пятках. Специально для доброжелателей: красота ненатуральная - помада на губах, свежая подтяжка, ботекс во лбу, зубы вставные, плечи накладные», - со свойственным ему юмором написал Галкин в подписи к фото.

Его поклонники активно комментируют пост артиста.

«Ой совсем молодой Максим», «На волосах химия!», «Ну какой вы юморной!», «Максим, прекрасно выглядите! На все 100!», «Какой красавец. А молодеет вместе с Аллой Борисовной», «Я думала какая-то пенсионерка а потом прочитала что Галкин», «Алле Борисовне завидую - несказанно повезло с мужем», «Красота, страшная сила», «Мальчик Максим а где ваша девочка Аллочка?», «Какой ухоженный вы Максим! Особенно руки», - пишут люди.

Напомним, довольный Галкин разделся до трусов, покорив молодой красотой: «Выглядит на все 18».

Как сообщала Politeka, семилетняя дочь Пугачевой и Галкина лишилась передних зубов, неожиданное фото: "Где потеряла?".

Также Politeka писала, что раззадоренный Галкин не смог сдержать эмоций, кадры истерики попали в сеть: «Как эти дамы держатся…».