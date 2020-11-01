Знаменитый российский юморист и шоумен Максим Галкин предался воспоминаниям и показал себя без рубашки на архивных фото

Муж Аллы Пугачевой поделился ностальгическим постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Галкин вспомнил песню о море, которую разучивал еще в школе.

«Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Эта песня застряла у меня в голове с пионерского детства. Помню, в Забайкалье в школе её пели, и в тех морозных краях она приобретала особую недоступную романтичность - примерно как море сейчас. А вы пели эту песню в школе?», - написал он.

В дополнение к тексту артист решил поделиться своими архивными фотографиями. На них еще совсем молодой Галкин позирует на пляже, мило улыбаясь. Артист наслаждался отдыхом на пляже в одних плавках, поэтому у зрителей появилась возможность оценить его подтянутое тело.

Поклонники Галкина тут же отреагировали на его новый пост.

«Знал бы этот мальчик чьим мужем станет!», «выглядит на все 18», «Красивые фотографии. Прекрасно выглядите, Максим!», «И совсем юный Макс на фото», «Какой хорошенький, совсем молоденький! Красавчик! Такой настоящий и простой парень», «Кто этот тинейджер? Верните Макса!», «Молодильные яблоки что ли ест?», «Макс все стареют, а вы молодеете?», - пишут люди.

Напомним, семилетняя дочь Пугачевой и Галкина лишилась передних зубов, неожиданное фото: "Где потеряла?".

Как сообщала Politeka, раззадоренный Галкин не смог сдержать эмоций, кадры истерики попали в сеть: «Как эти дамы держатся…».

Также Politeka писала, что сын Пугачевой и Галкина случайно засветил их роскошный дворец изнутри, интерьер поражает: «Статуи 18+».