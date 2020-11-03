Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новой фотосессии в образе "морской девы"

Латиноамериканская певица, модельер и бизнесвумен занимается в спортзале каждый день, не пьет кофе и чай и даже не ест сладкого. Секретом ее безупречного вида считается сбалансированное питание и четкий режим, которому она следует уже не один месяц. Знаменитость может с гордостью показать свое подтянутое тело и никто и не подумает, что ей исполнился 51 год.

Более того, как видно на фото, недавно представленном на фан-аккаунте, Лопес способна поразить красотой во всех смыслах. Позируя без одежды и прикрывшись одной сеточкой и частично руками, артистка выглядела очень пикантно. Рядом с ней в качестве реквизита можно заметить огромную розовую ракушку и раскиданные на песке розовые розы. Прическа при этом у певицы с эффектном «мокрых» волос, что завершило ее дерзкий образ морской искусительницы.

Дымчатый макияж глаз, нюдовый блеск, естественные брови и качественно проработанный тон лица стали идеальным сочетанием в новом образе Лопес.

Дженнифер является популярной исполнительницей, за творчеством которой следят миллионы женщин и образами которой неизменно восхищаются. Чтобы подчеркивать свою привлекательность, Лопес правильно питается, избавилась от всех вредных привычек и даже не пьет чай, боясь навредить коже.

Похоже, все правила Лопес по уходу за собой работают успешно, ведь в каждой фотосессии артистка выглядит лет на двадцать моложе, чем ей на самом деле. 51-летняя звезда недавно снялась без белья в новой фотосессии.

И сделала она это прямо на столе для бильярда. Разложившись в смелой позе, артистка отбросила часть платья и показала тем самым упругие бедра во всей красе. Удачная укладка с макияжем сделали смелый образ звезды идеальным. При этом позировала звезда явно без нижнего белья, поражая красотой.

«Светящаяся богиня; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов, учитесь, девочки!; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенство !! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; блин, я думаю, лето не закончилось, ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс».

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