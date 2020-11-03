Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала, как веселится на отдыхе в одном белье

Несколько месяцев девушка ничего не публиковала в Инстаграм, исчезнув с социальных сетей и прекратив обновлять о себе информацию. А неделю назад Эби рассказала, что хотела отдохнуть и заняться своими делами, теперь она полностью готова посвятить себя ведению своей страницы и показать пикантные фото, которые ранее не публиковала.

На фан-аккаунтах тут же стали появляться стильные кадры их раннего отдыха Эби. Похоже, проводила девушка его более чем насыщено.

Стоя у бессейна в одном белом белье, она позировала без лифчика и прикрывшись лишь одной рукой, так как второй она соблазнительно придерживала коктейль. Попивая напиток через трубочку, Рэтчфорд выглядела весьма соблазнительно, что также отметили в сети:

«Такая милая, очаровательная, сексуальная, дразнящая и очень жесткая для девушки мечты !!! 🌹💥🔥; Очень заманчиво;Возьми 🖐️ пожалуйста; Красивая картина; Аххххххххххх. Что? Оглушающий!; Замечательное красивое тело😘😘; Горячи образ🔥 отменный цветок😘; Ты супер обаятельный и замечательный Цветок 🌹🌷🌸;Латинско-католическая императорская королевская семья In Nomini Domini Di Powondra🌹🌹🌹; Красиво выглядит❤️».

Также Эби решила показать одном из фото, на котором позировала лишь в черном белье с подвязками и шнуровкой на бедрах, доходящей до самых ягодиц. Чтобы подчеркнуть загорелое тело и идеальную кожу, модель надела лишь черное белье, дополнила образ золотыми украшениями с массивными серьгами и повернулась к камере спиной.

Кадр, на котором Эби показывает пятую точку во всей красе, не оставил равнодушными никого:

«Великолепная кукла🌹🌹🌹; Боже !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 я люблю их всех; Все дело в комбинации! Зрительный контакт с малышкой😍😍; Богиня 😍; Картинка идеальная, королева, пожащите😍😍; Мне нравятся все твои формы Эбигейл 😍😍😍😍 ты выглядишь великолепно 😍; Королева ❤️; Великолепно 😘».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"