Устроиться не так уж сложно

В связи с карантином украинцам на "удаленке" стали платить даже больше, чем работники в офиссах

Как стало известно Politeka.net, люди начали активнее искать работу в интернете, а кадровики охотнее их принимают. Об этом говорят результаты исследования, которое приводит сайт "Минфин".

С апреля по сентябрь 2020-го года количество офисных вакансий на интернет-ресурсах увеличилось на 32%, тогда как предложений для удаленной работы стало больше на 22%. При этом все больше украинцев отдают предпочтение работе на дому - на каждое объявление откликается в среднем 13 человек, тогда как выезжать соглашаются около пяти.

Эпидемия китайского вируса в Украине повлияла также на размер оплаты труда, ведь в последние месяцы компании готовы платить людям за "удаленку" на 9% по сравнению с офисной работой. Хотя средняя зарплата сотрудников на дому снизилась на 4%. Так в июле-сентябре средняя зарплата украинцев, работающих дистанционно, составила 12 тысяч гривен в месяц, а в офисса - 11 тысяч гривен.

Согласно исследованию, чаще всего работу через интернет ищут молодые и малоопытные украинцы - за последний квартал количество таких объявлений выросло на 24%. Новичкам в среднем платят прилично - 12,5 тысяч гривен. Среди самых популярных и прибыльных сфер занятости оказались:

IT и телекоммуникации – зарплата составляет 16,8 тысячи гривен;

Транспорт и логистика – 16 тысяч гривен;

Торговля и продажи – 11,5 тысячи гривен;

Маркетинг и реклама – около 10 тысяч гривен.

Самыми востребованными вакансиями назвали менеджеры Instagram-страницы, менеджеры по продажам, операторы call-центра и администраторы. На таких должностях работодатели готовы в среднем платить 11,5-18 тысяч гривен.

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