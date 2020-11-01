Глава Минздрава Максим Степанов напомнил украинцам о желательности перехода на удаленную работу

Эту тему министр поднял во время своего ежедневного брифинга 1 ноября. Он напомнил о том, что рекомендация переводить сотрудников на удаленный режим работы была выпущена еще 13 октября. По словам Степанова, это постановления Кабмина касается всех компаний и организаций независимо от формы собственности.

Также министр напомнил, что субъектам хозяйствования, а также органам местного самоуправления и власти было рекомендовано максимально изменять время начала и окончания работы.

Степанов пояснил, что это поможет избежать массовых скоплений людей в часы пик, тем самым уменьшив контакты между ними. Министр подчеркнул, что это очень важно для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

Максим Степанов

Популярные статьи сейчас

"Невеста" Харламова Яна Кошкина поразила размерами прелестей в распахнутой рубашке: "Перебор..."

Звезда "ВИА Гры" ошарашила заявлением о романе с Меладзе, Брежневой не позавидуешь: "Начала плакать и..."

Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов, Шварценеггер и другие кумиры 90-х, фото: Жан-Клод Ван Дамм еще в самом соку

Трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни
Показать еще

Напомним, что ранее Степанов обратился к парламенту с просьбой поддержать законопроект о штрафах за отсутствие масок  в общественном месте или транспорте.

Так, во время брифинга в субботу, 31 октября министр уточнил, что предложения были поданы ещё в июле. Речь идёт о штрафах от 170 до 225 гривен.

карантин маски украинцы люди маршрутка

По словам Степанова, необходимо принять эти изменения как можно скорее, поскольку нарушения этих правил могут привести к падению медицинской системы.

Напомним, карантин по-новому, в Минздраве объявили, что изменится со 2 ноября: "Полный локдаун...".

Как сообщала Politeka, отмена дистанционки, повышение коммуналки и карантин по-новому: что изменится в Украине с 1 ноября.

Также Politeka писала, что украинцам на карантине придумали новое наказание, срочное заявление Степанова: "На этой неделе...".