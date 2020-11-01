Глава Минздрава Максим Степанов напомнил украинцам о желательности перехода на удаленную работу

Эту тему министр поднял во время своего ежедневного брифинга 1 ноября. Он напомнил о том, что рекомендация переводить сотрудников на удаленный режим работы была выпущена еще 13 октября. По словам Степанова, это постановления Кабмина касается всех компаний и организаций независимо от формы собственности.

Также министр напомнил, что субъектам хозяйствования, а также органам местного самоуправления и власти было рекомендовано максимально изменять время начала и окончания работы.

Степанов пояснил, что это поможет избежать массовых скоплений людей в часы пик, тем самым уменьшив контакты между ними. Министр подчеркнул, что это очень важно для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

Напомним, что ранее Степанов обратился к парламенту с просьбой поддержать законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественном месте или транспорте.

Так, во время брифинга в субботу, 31 октября министр уточнил, что предложения были поданы ещё в июле. Речь идёт о штрафах от 170 до 225 гривен.

По словам Степанова, необходимо принять эти изменения как можно скорее, поскольку нарушения этих правил могут привести к падению медицинской системы.

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