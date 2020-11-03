Популярная украинская певица Тина Кароль показала эффектные движения во время смелого танца на концерте

Несмотря на карантин, звезда успела дать несколько небольших концертов, во время которых представила фанатам новую песню, а также впечатлила обновленной танцевальной программой. В честь пятнадцатилетия со дня старта своей карьеры артистка решила преуспеть в новых проектах в этом году.

Так, звезда не только сменила имидж на более смелый, начала вести Инстаграм, показывая «живые» и не постановочные фото, но еще и представила новый альбом и клип-трилогию «Найти своих».

Во время выступления с новыми песнями бунтарское поведения Тины, где она соблазняет мужчин танцем или раскидывает их дерзко напоминая о себе, поражало поклонников в приятном ключе. Так, на одном из фан-аккаунтов был представлен ролик с лучшими моментами с певицей, недавно устроившей очередной концерт.

Тина выступила в черном костюме, частично отделанным сеточкой. При этом ее яркий макияж и укладка идеально дополнили стильный образ.

Также ранее Тина Кароль впечатлила кадрами со своей репетиции на видеоролике Тина одета в толстовку и лосины, на ногах ее – туфли на высоких каблуках.

"Репетиция❤", – коротко подписан пост.

Поклонники по достоинству оценили это видео, некоторые из них пишут, что не зря в свое время известная телеведущая Катя Осадчая назвала ее "ниндзей".

Но больше всего удивила фанатов звезды невероятная растяжка Тины Кароль – в конце ролика она с легкостью садится на шпагат.

"Катя Осадча правильно Тину назвала "ниндзя" в ее спортзале. Я вижу я не одна посмотрела сто раз 😂 Ну все запускам челендж 😅 кто сможет? Не я 👏 Мотивация Очень классная 💕Достойна подражанию🙏😍 я в свои 16: встала, потемнело в глазах. Словами не передать восхищение этим человеком 🤧❤️Лучшая уложила как надо😍 Наша трудяжка! ❤️💪🏻 Самая лучшая! 🤩 восхищение и только! 🥺💔 Ну она же обещала😚👍 умничка, девочки все пошли повторять Наша девочка родная,наша трудяжка и наша гордость. Любим навечно . Восхищаюсь бесконечно 🙌❣️ Завжди трудяга🍒🔥 Сказала отточит - отточила 🔥 Лучшая 😍 бесконечное восхищение ❤️🙇‍♀️ ", – написали фолловеры.

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