Известная фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные места в вязаном бикини

Соблазнительница постоянно радует своими невероятными образами, пишет Politeka.net. В этот раз известная красотка позировала на пляже в вязанном бикини, которое почти ничего не прикрывало.

Модель предусмотрительно надела белоснежную рубашечку, которую спустила ради пикантности кадра. Кроме того, края наряда были подвязаны под грудью.

Ана приспустила с плеча ткань, показав тонкую бретельку купальника, тянувшуюся к затылку. Ее прелести едва не выглядывали из вязаного бикини.

Красотка в таких же маленьких плавках, как и лифчик, прижалась к дереву своими "шелковыми" ягодицами.

Красотка улыбалась, закрыв глаза будто от наслаждения.

"Сегодня я хочу, чтобы вы были добрыми друг к другу. Это может свести с ума, поэтому я посылаю вам немного любви и позитива. 💜", - написала Чери.

Всего за три минуты пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много комплиментов за столь шикарный образ на пляже.

"Вау, прекрасная", - написал один из поклонников.

Напомним, Ана Чери позировала в белом халатике и без белья. Волосы у красотки были распущенными. Звезда закрыла глаза от удовольствия, сев на край ванной. Девушка была на отдыхе, а в руках держала пустой бокал. Звезда на второй вкладке показала ролик, где демонстрировала океан и бассейн.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала у бассейна и наслаждалась теплыми лучами солнца. Девушка позировала в модном бикини с леопардовым принтом с необычной молнией на трусиках.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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