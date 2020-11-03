Дерек Чисора, который проиграл в бою с Александром Усиком, высказался о будущих поединках украинского боксера

Он считает, что Александру Усику не удастся добиться успеха в супертяжелом весе. Чисора пояснил, что наш соотечественник не сможет справиться ни с Энтони Джошуа, ни с Тайсоном Фьюри.

Таким мнением британский боксер поделился в интервью на YouTube-канале IFL TV (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, Усику для победы над Фьюри и Джошуа не хватает ни силы удара, ни габаритов.

"Они его съедят. Джошуа его съест, Фьюри его съест. У него нет мощного удара. Он часто убегает. Рост большинства сильных супертяжеловесов достигает двух метров. Как он к ним подберется? Усик начал боксировать, он не создан для этого дивизиона. Именно поэтому у большинства представителей крузервейта не получается проявить себя в супертяжах. Ему будет тяжело", – считает Чисора.

Также ранее сообщалось, что Чисора несогласен со своим поражением, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.

"Выиграл ли я бой? Да, 100%. Я увеличивал темп. Да, отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Но судьи увидели по-другому. Было давление. Иногда мои удары по телу работали. Он жаловался судье, однако судья ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен.

Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".

Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.