Возлюбленная сына Кристины Орбакайте, Дени Байсарова, согласилась выйти замуж за другого мужчину

Студентка МГИМО Марии, которой приписывали роман с внуком Аллы Пугачевой, готовится к свадьбе, передает Politeka.net. Ранее в СМИ появились слухи о том, что девушка станет невестой Дени Байсарова, однако они не подтвердились. Телеграм-канал "Только никому" обнаружил, за кого на самом деле выходит девушка.

Во вторник, третьего ноября, Мария выложила на своей странице в соцсети фотографию с обручальным кольцом. В ее микроблоге также появился снимок с молодым человеком, лицо которого в кадр не попало. СМИ отыскали на просторах "Инстаграм" мужчину, в профиле которого много свежих совместных снимков с Марией.

На некоторых он держит красотку на руках и нежно целует ее на камеру. Кроме того, в микроблоге есть фото с таким же кольцом, которое показала сама Мария. "Она сказала да", - поделился пользователь своей радостью в одном из постов.

Известно, что в 2019 году Мария познакомилась с Аллой Пугачевой на дне рождения певицы. Предполагалось, что именно Дени Байсаров познакомил студентку со своей звездной бабушкой. Источники сообщали, будто его отношения с этой девушкой длились около двух лет.

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