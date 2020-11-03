Певица Кристина Орбакайте, воспитала красавца-сына Никиту и сейчас растит дочь Клавдию

Фото знаменитой семьи произвело фурор в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. На снимке Кристина Орбакайте в ярко-красном вечернем платье запечатлена рядом с 8-летней Клавой, придерживая дочь за руку. Исполнительница довершила свой праздничный образ крупными серьгами-жемчужинами. Девочка же нарядилась в платьице кремового цвета, а волосы скрепила заколкой.

За спиной матери вальяжно стоит внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, который обнимает свою супругу Алену. Молодой человек надел пуловер с багровыми розами, черный пиджак и серые штаны. Музыкант выглядит счастливым в окружении семьи и любимой женщины. Рядом пристроился средний сын Кристины - Дени Байсаров.

Пользователи социальной сети порадовались семейной идиллии звезд в комментариях:

"Как приятно видеть! Мамина гордость! Счастья всем!"; "Кристина умница 🌷"; "А муж где? Раз это семья..."; "Приятно смотреть, когда все вместе. 👍😍"; "Кристина, душа радуется, когда смотрю на всех вас. Ты - счастливый человек и добрая душа. Потому и детки такие замечательные выросли"; "Сама ещё молодая и дети взрослые"; "Вот здесь все настоящее... красивое... без всяких гриммов. Вы суппер семья"; "В этой красивой семье всё так идеально😍 Молодец, Кристина!!!🤗🤩🍒"; "Счастья вам долгие годы, Кристина я тебя очень люблю мне очень нравиться твоя семья есть, чем гордиться"; "Дени красавец".

Напомним, взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

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