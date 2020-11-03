Российская актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым продолжает эпатировать публику своими выходками

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, на этот раз Кристина решила разыграть своих фанатов, а заодно и позлить хейтеров новостью о якобы своем новом замужестве.

На фото видно, что Асмус стоит на ступеньках ЗАГСа, на ней – белоснежное платье невесты, в руках роскошный букет.

"Сама в шоке 🤪👰🏼💍", – подписала снимок скандальная знаменитость.

Однако Кристине, зная ее выходки и любовь к розыгрышам, мало кто поверил.

"Год какой Ну никто не поверит, что в жизни пойдёте в Загс в этом))) Не верю))) Отличный костюм на Хеллоуин😂 😂😂😂 😂👍🏻 На стиле)) Если это на съемках фильма, то поверю. Но в жизни Вы себе такого не позволите))) щас СМИ просто ахренеют😂 Кристина, но это же роль?!! Это же роль!!!? Да не. Это типа официально развели с Игоряном 👍👍👍 Опять кино? где Харламов миссис, да вы реактивна в этих вопросах 🤔😂😂 ай красотка😂 Какой сериал - кино ?) Опять розыгрыш👍👍👍👍", – живо откликнулись люди.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым призналась в соцсетях в "нежных чувствах" к бывшему мужу Ксении Собчак Максиму Виторгану. Недавно Кристина разместила новый пост, в котором призналась, на кого была бы подписана в этой соцсети, если бы по правилам Instagram можно было бы подписаться лишь на нескольких человек. Среди тех, кого выбрала Асмус, был и бывший супруг Собчак.

Также звезда опубликовала фото, посвященное своему новому проекту. Она предстала в комнате, вероятно, гостиничном номере в черном топе, завязанном на животе, и джинсах. Красотка сделала себе роскошную прическую с вьющимися локонами и просто излучала удовольствие.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".