Так бывает, когда человек выглядит младше или старше своих сверстников
Давайте на примере звезд посмотрим, как они выглядят, родившись в один год, передает Politeka.net.
Известной бизнесвумен и модели Кайли Дженнер и актрисе Хлои Морец по 23 года. Первая не только успела преуспеть в делах, но и родила дочь. Кроме того, Кайли сделала несколько пластических операций, что сделало на вид ее старше своей сверстницы. Хлоя напротив - напоминает школьницу.
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Поп-дива Бритни Спирс и актриса Натали Портман родились с разницей в один год, но это не особо должно ударять по внешности обоих. Певица выглядит немного старше своих лет, ведь вела довольно бурную молодость. А вот Натали Портман совершенно не дашь ее возраст - она очень свежа.
Две красотки Анджелина Джоли и Шарлиз Терон отметили по 45 лет, но обе выглядят фантастически. Решать, кто из них хуже "сохранился" - только вам.
Недавно певица Адель сбросила лишние килограммы, а с ними и свои "года". Однако раньше артистка казалась старше, в отличии от всегда молодой и привлекательной российской актрисы Кристины Асмус.
Телеведущие Ольга Бузова и Юлия Барановская отметили 34 года. Первая любит экспериментировать с внешностью, а также ее творчество направлено на более молодую аудиторию. По мнению некоторых, Барановская наоборот же старается придать себе возраста.
Напомним, Ольга Бузова позировала возле зеркала. У красотки был аккуратный пучок на голове, и, казалось, что она чем-то недовольна. Певица смотрела в зеркало, посветив длинными черными стрелками на веках, а также розовыми тенями.
Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку: "Она мне досталась!".
Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".
Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".