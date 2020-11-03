Известная украинская певица Злата Огневич показала, как умеет изменять свою внешность

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, на этот раз девушка решила поэкспериментировать с нарядами, макияжем и прической и, судя по восторженным отзывам поклонников, ей это вполне удалось.

На кадре красавица предстала в двух образах: светло-бежевом костюме и красном платье. Причем, на обоих нарядах крой такой, что позволяет увидеть высокую грудь певицы.

"Могу уверенно сказать, что на этих фото очень разные люди, как внешне, так и ментально! Ты - результат решений и выбора, который делаешь ежедневно 🙌🏾 И теперь мне нравится делать выбор и отвечать за него, даже больше - я просто кайфую от этого !!! ♥ ️💋🥰 #ZlataOgnevich #ZOteam # БОГИНЯ Все Ваши ностальгии «а давайте сделаем / споем» как было раньше, в первые времена ZO- неинтересны мне, я- за развитие, замечательные эксперименты (хотя и не всегда удачные, но на то оно и # ЖИЗНЬ). Короче говоря, я за то, чтобы заглядывать за горизонты и мыслить глобально, я- за смелость и свободу! 🌏🪐", – подписала кадры знаменитость.

Фанаты согласились со своей любимицей, "залайкав" ее пост и искупав в восторгах.

"Эксперимент со сменой цвета закончился тем ,что теперь приходиться носить накладку как у Тины Кароль и Ани Лорак и многие другие ... А мені дуже подобається нова ZO💖🎧👏 так тримати, все добре і буде ще краще🙌🤓 Неймовірна на обох фото🔥🌹💐😏💓Шикарна Ех, а так хочеться ще почути у Вашому виконанні «Остров любви» та «Ангелы» 💔 Злата-однозначно правый образ на фотографии,смотриться гораздо эффектней-чувствуется свобода мысли и вдохновение творить🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Обидва образи гарні! 🔥🔥🔥 А есть еще третья Злата, которая сейчас, которая в моменте, в эту секунду. И которая сейчас читает мой комментарий и (я надеюсь) улыбнется по ту сторону экрана🌹😂 и нет ничего лучше, чем NOW, потому что прошлое не воротишь (а вспоминать его — это потеря времени), ну а завтра — вдруг не будет этого завтра? А заспівай «Пристрасть» 😂😂😂😉😃", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Злата Огневич показала, как достигает идеала. На кадрах звезда лежала в топике и лосинах. Образ красотка дополнила кроссовками, позируя в спортзале, расположившись на мате. Злата задрала ноги, закинув их на мяч, и начала качать пресс. На втором кадре певица уже делала упражнение с маленькими гантелями. На третьем фото Огневич продемонстрировала воздушный шпагат, забравшись в ленты.

Напомним, мокрая Злата Огневич довела до мурашек, показав свою роскошь без белья

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