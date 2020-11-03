Популярная певица Ани Лорак показала важный момент своей работы

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети инстаграм короткий ролик, который записала в студии звукозаписи. Она сняла себя на камеру, сидя перед микрофоном и изгибаясь во все стороны, чтобы запечатлеть место во всех подробностях. В кадр попал сам микрофон, металлический пюпитр, наушники и стекло, за которым сидит звукорежиссер.

Ани Лорак прибыла на запись в теплом осеннем образе, надев плотную джинсовую куртку и бейсболку. Знаменитость не сняла верхнюю одежду в помещении, видимо, опасаясь замерзнуть. "Скоро", предупредила она своих поклонников короткой надписью. Судя по всему, им осталось совсем недолго ждать новой песни звезды, а как показывает ее успех на эстраде - оно того стоит.

Ценители творчества Ани Лорак не смогли поделиться впечатлениеми от уникальных кадров и заявления певицы, потому что она опубликовала видеоролик в сториз, где нельзя оставлять комментарии.

Ранее Ани Лорак впечатлила фото с девятилетней дочерью Софией, которую родила в 33-летнем возрасте. После развода с бывшим мужем, певица старается уделять малышке больше времени и регулярно выкладывает в соцсетях совместные кадры. Недавно появился снимок, на котором Ани Лорак запечатлена вместе с Софией в похожих белоснежных платьях необычного фасона и с золотыми поясами.

Напомним, счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".

Как сообщала Politeka, новый особняк Ани Лорак поражает роскошью, появились фото: "В соседях Волочкова и...".

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