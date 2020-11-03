Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила новым пикантным видео

Кадры опубликованы на странице знаменитости в Instagram, сообщает Politeka.

На видео Анастасия исполняет свой номер в спектакле, причем, для этого она залезла в клетку, затем эту клетку подняли в воздух и там уже балерина делает различные танцевальные па, а также показывает свой фирменный шпагат, причем Волочкова делает это, свесившись вниз головой.

"Мой номер из спектакля. "Клетка"🩰💃 Вы не представляете, как тяжело было освоить эти элементы на подвесах!🙈 На высоте и во вращении Клетки. В этой ситуации все зависит не только от моей координации и навыков, а от лебедочника и скорости вращения этой металлической конструкции. После которой ноги всегда в синяках набитых от железа и ранах. Но это стоит того!🙏 Я всегда радуюсь осваивать, ранее мне не подвластное и представлять моему зрителю. Мне интересно мнение тех зрителей, кто был на премьере неделю назад и тех, кто увидет видео. 🐣", – подписала кадры знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Ноя 2020 в 5:59 PST

Примечательно, что на этот раз звезда не стала ограничивать своих поклонников, любезно разрешив им оставлять комментарии, чем фанаты тут же воспользовались, поставив попцтно множество лайков.

"Уважаемый Анастасий! Я была на вашей шове! Это полный переписец, ой. полный ахтунг, вернее полное гомно. Короче вы такое верткое бревно, шо БУ ТАТАТАТА- РА' ТАТАТАТА- ТИ- ТАТАТАТА- НО- ТАТАТАТА- БУРАТИНО👍 А вы, Ананас любите этот фильм? Как красиво❤️❤️❤️👏👏👏👏👏 Хотели купить билеты на весь класс , скажите, когда ближайшее выступление ? Не боишься на днище с высоты шмякнуться??? 🤔 Ах ты бедная моя трубадурочка ну смотри как исхудала фигурочка. Или может обратимся к врачу ничего я не хочу 😸 ", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Волочкова озадачила небрежным видом во время очередной рекламы. Скандальная балерина привыкла к вниманию в сети, поэтому делится постами довольно часто. Чтобы избежать едких комментариев в свой адрес, связанных с неоднозначными выходками, Анастасия скрыла доступ к комментариям в Инстаграм. Несколько часов назад она решила показать, как прошел её благотворительный концерт и поделилась кадрами с подготовки к выступлению.

Напомним, что покрасневшая Волочкова не удержалась, расставив ноги на камеру: «Это такое счастье».

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова напугала состоянием, показав редкий кадр с матерью и дочкой: "Ноги стерты в кровь".

Также Politeka писала, что перебинтованная Настя Волочкова рассказала, как расплачивается за любовь: "Дикая боль".