Знаменитости не часто говорят о семье и близких, но с гордостью показывают детей и хвастаются их развитием

О том, как живут дети звездных родителей Аллы Пугачевой, Ани Лорак, Тины Кароль и других знаменитостей известно не так уже и много. Чаще всего артистки рассказывают о своих детях лишь по случаю праздника или значимого события. У многих из детей уже при этом появились собственные армии фанатов и заведены личные страницы в Инстаграм.

Представляем вашему вниманию топ-подборку о жизни детей звезд, которые вполне бы могли получить звездную болезнь, как уверяют поклонники.

Светлана Лобода очень любит своих детей. Две дочери растут смышлеными и любознательными. Если маленькую Тильду артистка не показывает, чем привлекает еще больше внимания к ребенку, то Еву Лобода от камер не скрывает:

«Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь- откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли...🐵 Евочка много читает , порою невозможно оторвать ,чтобы заставить перекусить...Все время просит новую литературу».

Звезда воспитывает дочерей одна, они живут в загородном огромном доме, а Ева обучается в дорогой элитной и закрытой школе вместе с другими звездными детьми. Счет за такое обучение Лободе обходится в несколько миллионов в год.

Тина Кароль отправила сына Вениамина учиться заграницу. Артистка выбрала для сына престижную британскую школу Repton Preparatory School. 11-летний Вениамин живет в Лондоне в украинской семье,с которой изучает родной язык и ходит в церковь.

Среди хобби мальчика – игра на фортепиано и изучение гопака. Он уже хорошо знает английский и даже получает награды за достижения в обучении. На каникулы мальчик приезжает домой, где проводит время со звездной мамой.

Максим Галкин и Алла Пугачева завели детей от суррогатной матери. При этом артисты души в них не чают: они часто делятся с поклонниками забавными роликами с участием Лизы и Гарри, проводят с ними все свободное время, каждый день вместе провожают в школу и занимаются их образованием.

Дети имеют свой Инстаграм, где публикуются их личные фото и видео. Малыши не только хорошо образованы, но еще и талантливы. К примеру, Лиза поет, танцует и любит читать стихи, что постоянно обсуждают в сети.

Ани Лорак после развода осталась с дочерью вдвоем. Девочка учится в престижной Павловской гимназии, расположенной в Подмосковье. Это школа с расширенным изучением гуманитарных дисциплин и иностранных языков. По информации, размещенной на сайте гимназии, стоимость первого года обучения составит 2,1 миллиона рублей.

Свободное время артистка проводит с ребенком на спектаклях, отдыхе и часто берет с собой.

Недавно Лорак сняла дочь в своем клипе и даже выступила с ней в специальном ролике, опубликованном пару часов назад. Похоже, певица намерена развивать талант Сони.

Анна Седокова сама воспитывала троих детей от разных отцов. Вторую дочь забрал один из мужчин, запретив ей приезжать в РФ и даже публиковать фото. Поэтому Седокова летает в Америку к ребенку, фото которого тщательно скрываются. С самой старшей дочерью у Анны сложились доверительные отношения и они подруги. Алину экс-«ВИА Гра» родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича.

Девочка становится похожа на маму, поэтому уже принимает участие в модных фотосессиях, ведет свой блог и даже участвовала в модельных съемках.

А вот дочь скандальной балерины Анастасии Волочковой Ариадна переехала от матери к своему отцу бизнесмену Игорю Вдовину, который сейчас проживает с новой избранницей, ведущей передачи «Утро России». Девочка не только занимается в школе, изучая языки и литературу, но еще и интересуется конным спортом.

Также недавно стало известно, что, несмотря на свой юный возраст, подросток начала самостоятельно зарабатывать деньги посредством своего микроблога в Instagram. На днях наследница Волочковой уже продала свою первую картину-абстракцию за пять тысяч рублей. Ариадна подписала полотно псевдонимом «A.Volo».

Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».

Также Politeka писала, что Максим Галкин показал измученных Лизу и Гарри, похоже на переезд