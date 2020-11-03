В Украине в среду воцарится комфортная погода без осадков и излишних холодов
О том, чего ждать от природы в среду, 4 ноября, рассказала в новом прогнозе синоптик Наталья Диденко.
Она рассказала, что день пройдет без осадков, разве что на крайнем Западе возможен дождь из-за атмосферного фронта, который 5 ноября полностью накроет Запад и Север Украины, принеся с собой дожди.
Температура воздуха будет достаточно умеренной – от +9 до +14 градусов, а на Юге и Востоке – от +12 до +17 градусов.
Также возможны периодические туманы.
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В Киеве также не ожидается осадков. Температура днем будет держаться пределах +10 градусов.
Диденко добавила, что уже в 5 ноября в Украину ворвется атмосферный фронт с дождями, после которого температура опустится до +5…+9 градусов. Синоптик посоветовала украинцам, которые планируют в ближайшие дни выбраться погулять на природу, делать это до конца недели, потому что погода продолжит радовать теплом и отсутствием осадков.
Однако, уже во второй половине следующей недели погода изменится.
«6, 7 и 8 ноября мощный антициклон определит по всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду. Существенное понижение температуры воздуха, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели», - добавила Диденко.
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