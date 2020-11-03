Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала свои очередные таланты

"Триумф" российской звезды произошел в эфире программы "Пой без правил".

Об этом рассказала в своем личном Instagram певица и королева шансона Любовь Успенская.

В эфире программы Ольга Бузова исполнила скороговорки на мелодию песни Любови Успенской "Пропадаю я". Выступление получилось оригинальным, из-за чего зал взорвался аплодисментами.

"Песни мои любят, песни мои знают, но от тебя Оля Бузова , я такого не ожидала. Такой интерпретации ещё не было!

Посмеялась от души!", - написала Любовь Успенская в своем микроблоге.

"По-моему Бузовой категорически не стоит петь", "У Бузовой слуха совсем нет. А песня Пропадаю я - оч хорошая", " Ну, Ольга, сплошная лажа", " У этой Бузовой не медведь, слон на ухо наступил. Ей категорически нельзя петь", "Почему-то Бузовой кажется,что она поет лучше всех.Ни слуха,ни голоса и ни грамма стеснения", "Парень тоже ошибался, но почему то только Бузовой красным текст горел", "Бузова, хватит выть", "Ольга молодчинка! Это очень сложно, не так уж много у нее ошибок!", "А по-моему она молодец, я бы и половину не смогла", - своеобразно отреагировали пользователи в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Бузова опубликовала серию фото с нового выпуска «Ледникового периода», в котором принимает участие красотка. Бузова была одета в фиолетовый костюм. На голове у нее красовалась гулька.

На фото видно, как артистка буквально растаяла в объятиях своего партнера по шоу, фигуриста Дмитрия Соловьева. Он нежно держал певицу на руках, а она отдавалась эмоциям. Стоит отметить, что парочка выглядела очень гармонично. Поклонники пришли в восторг от их нового номера.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку: "Она мне досталась!".

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".

Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".