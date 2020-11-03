Украинская исполнительница Джамала порадовала поклонников новыми кадрами в соцсети
Как сообщает Politeka, певица показала у себя в Инстаграм свежие кадры, на которых она стоит на фоне осеннего города в брюках с очень широкими штанинами, черном пальто и в ботинках на массивной подошве.
"Больше всего скучаю без путешествий 😢 Хорошо, что можно закрыть глаза и просто помечтать. Я бы очень хотела в Нью-Йорк, Японию, Мексику ... и это только город и страны, где пока никогда не была. Уже молчу, как хочется улететь туда, где уже был и где было хорошо. Куда бы вы хотели улететь?", – подписала кадры знаменитость.
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Фанаты посочувствовали Джамале в комментариях и поддержали ее своими лайками.
"Нью-Йорк 😍😍 Яка Ви красуня 😍 Не вечно будет карантин, надо переждать. Не скучайте 🙏❤❤❤ В этом году Ковид изменил все планы!!! Но в этом году отдыхали в Карпатах! Суппер! Яремча! Буковель! Рахов! Косив! Одним словом Карпаты в Украине тоже суппер!!! Вы такая прелестная, Вам так идет новая прическа😍❤️ ", – написали они.
Ранее мы писали, что Джамала показала себя в непринужденном домашнем образе. Популярная украинская певица поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм.
На снимках Джамала позирует сидя на полу детской комнаты. На ней простой, но от этого не менее стильный домашний наряд цвета хаки. Звезда позирует уверенно и непринужденно. На ней минимум косметики, а волосы свободно спадают на плечи.
Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".
Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".
Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".