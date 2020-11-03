Известная актриса Лиза Василенко побаловала свою многочисленную аудиторию фанатов новыми пикантными кадрами

Как сообщает Politeka.net, 22-летняя звезда популярного сериала "Школа" опубликовала на своей странице в Инстаграм свежие фото, откровенность которых просто зашкаливает.

Так, на фотография юная актриса одета в полосатые отягивающие лосины, откровенный топик, открывающий грудь Лизы, черную кепку и необычные солнцезащитные очки. Причем, волосы у девушки ярко-голубого цвета, либо же Василенко надела парик.

За каких-то 12 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков, что несомненно говорит о растущей популярности юного дарования.

Поклонники осыпали Лизу комплиментами, особенно старались мужчины. Наверное, многие из них вспотели, глядя на юное тело Василенко.

"Аоаоа, божечки почему ты такая идеальная , краш 🌸💕💖💗💖💕😂💕🤩🤩💖💗💖🤩💗🌸💕🥂💖💗💗💕🤩🤩💖💗😂🤩 🦄🦄🦄🦄 А законно быть такой красоткой????😍😍😍 ваууу😍😍 лучшая Глядя на тебя даже сахар не такой сладкий Очень красивая😻 Богиня❤️🤤🤤 Лучшая💕🙏 Отпад", – написали фолловеры.

Ранее мы сообщали, Василенко произвела фурор кадрами с диким зверем. Актриса была одета в черный строгий костюм. Ее волосы были зачесаны назад. Девушка подпевала в такт популярной песне, после чего развернулась, и в кадр попал волк. Девушка с рук кормила зверюгу и, кажется, вовсе не была испугана.

Напомним, что Лиза Василенко спряталась под зонтиком, засветив важную деталь: "Стоп, а что это за...".

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко эффектно умостилась на лавочке, поразив новым увлечением: «Боже, какая шикарная».

Также Politeka писала, что Лиза Василенко обтянула упругий бюст полоской ткани, засветив лишнее: «Малышка, ты богема».