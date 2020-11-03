Такой дерзости еще не было

Государственный ПриватБанк насчитает украинцам проценты по кредиту даже на заблокированных картах

Об этом говорится в отчете, который на портале Минфин опубликовал очередной недовольный клиент.

По его словам, он столкнулся с проблемой, когда пытался закрыть карту ПриватБанка.

"Закрывая кредитку закидывалась сума на 150 грн больше, чтобы перекрыть процент за использование кредитного лимита. Спустя два месяца заходя на Приват24 было обнаружено, что кредитка ушла в минус почти на 200 грн, после чего опять закрылся минус и закинулись 200 грн сверху чтобы перекрыть процент", - рассказывает клиент в отзыве.

Однако, даже после таких "манипуляций" ПриватБанк продолжал опять загонять карту в минус. Мужчина обратился на горячую линию и сотрудник заявил, что его карта заблокирована, поэтому деньги больше списываться не будут.

"Ничего не закончилось, спустя месяц было обнаружено, что с погашенной заблокированной кредитки списались деньги за использование кредитного лимита. Обращаясь в онлайн поддержку, они дали ответ, что была задолженность и из-за нее снялся процент... То что карта закрывалась в отделении с перекрытием минуса и процентов вообще реакции никакой не было. А после вопроса почему снялись деньги с заблокированной карты был ответ — ну так ее можно закрыть, а она то заблокирована", - неудомевает клиент с очередной хитрой "схемы" ПриватБанка.

"Когда карта не в льготном периоде, то по ней начисляется процент за пользование кредитными средствами. Именно при закрытии карты, а не ее блокировке указывается полная сумма для внесения и погашения задолженности. Чтобы избежать подобной ситуации достаточно воспользоваться Приват24, где можно просмотреть по карцті всю необходимую информацию, в том числе, выписку, в которой будет отражено траты по карте...", - ответил на жалобу представитель госбанка в комментариях.

Напомним, двойное списание денег с карты ПриватБанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей, у клиентов паника.