Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, ошеломила размерами своих достоинств

В конце этого месяца девушке исполнится 26 лет, и она уверена, что ей есть чем гордиться. Так как Анастасия является востребованной моделью, она продолжает привлекать к себе внимание благодаря пикантным личным селфи и счет ее фанатов в Инстаграм продолжает расти. В данный момент модель живет и работает в США. По словам Анастасии Квитко, параметры ее фигуры: 95–63–104, поэтому они и стали ее главным «козырем» во время съемок.

Как можно увидеть на фото Квитко, выглядит она более чем необычно. А ее внушительные бедра не кажутся настоящими. Долгое время вокруг фигуры Анастасии водились разные споры, связанные с тем, что фолловеры не верят, будто девушка не делала пластических операций. Причем также анти-фанаты предоставили доказательства в виде старых фото 17-летней Квитко, на которых можно заметить, что ее природные данные вовсе не столь внушительны.

Тем не менее, под каждым снимком Насти насчитывается более тысячи комментариев каждый день. Она умеет показать себя, потому и на новых фото всегда блистает в похожем стиле – акцент на груди и ягодицах в этот раз получился особо заметным.

«The City of Angels; принцесса эпической сказки; Девушка, я серьезно, ты самая горячая женщина, которую я когда-либо видел; Интересно урожай готов 👍; Красивая природа и естественная красота в лучшем виде ❤️❤; Вау, эта за*ница открыта; Рвотные позывы; целлюлит же видно 😔🤮; Что еще у тебя есть, кроме очевидной сексуальности? Мне любопытно узнать, что у тебя на уме; Я помню тебя!! Мы познакомились на вечеринке несколько месяцев назад, ты была очень сладкая и восхитительная».

Мы также писали, что пышногрудая знаменитость часто меняет имидж – так как девушка рекламирует белье и одежду, привлекать своим телом она привыкла довольно давно. Чтобы показанные ею образы не надоедали, девушка часто меняет цвет волос и даже успела побывать в роли брюнетки. Впрочем, образ милой блондинки ей идет больше, поэтому изредка Настя перекрашивается в русый и блистает в дерзких бикини на пляже.

В этот раз Квитко показала достоинства не только в едва заметном белье, но еще и в прозрачном платье без лифчика. Настя решила покрутиться перед камерой, чтобы восхитить фанатов объемами своего бюста и ягодиц. Девушке это удалось довольно быстро, ведь бежевая сеточка не могли нормально прикрыть ее достоинств.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов