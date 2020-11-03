Известная актриса Людмила Артемьева, сыгравшая в популярном сериале "Сваты" Ольгу Ковалеву, поделилась в соцсети редким кадром

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, звезда похвасталась фотографией, на которой изображена в компании партнеров по фильму – Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым.

Обычно веселые в фильме на этот раз знаменитости выглядят серьезно, они всматриваются вдаль, их лица напряжены. Больше всего удивляет лицо "Валюхи" – женщина чуть не плачет.

"Сваты — замечательная благодарная тема, тот редкий случай, когда актерам, в том числе мне, очень любопытно было узнать – что же будет дальше. ❤️🙏🏼", – подписала кадр Артемьева.

Фанаты в комментариях написали, что тоже очень ждут продолжения сериала.

"Когда же уже выйдет новый сезон, ждем всей семьей)) 🙂👍 Бомбический сериал,понятный всем!Браво!😂👏👏👏❤️ Мы тоже ооооочень ждём❤️ Жду с нетерпением! 👍❤️ Вы не представляете,а какого нам!Как мы хотим узнать продолжение и ждем с нетерпением!❤️👍👏 Сваты мой самый любимый фильм! ❤️Не могу жить без них 🤷‍♀️! Я по Вам соскучилась, смотрела по каналу"Дом кино", ........,а сейчас там Золотая коллекция........ Мне Вас не хватает 😏 Вы не представляете,а какого нам!Как мы хотим узнать продолжение и ждем с нетерпением!❤️👍👏", – пишут почитатели сериала.

Ранее мы писали, что актриса Людмила Артемьева, сыгравшая в популярном сериале "Сваты" Ольгу Ковалеву, поделилась в соцсети редким кадром. Звезда похвалилась фотографией со съемок фильма. Это можно понять по тому, что напротив нее и Татьяны Кравченко, которой в сериале досталась роль полюбившейся зрителям Валюхи Будько, установлена кинокамера.

"С Татьяной Кравченко 😍", – коротко подписала кадр Артемьева.

Напомним, кадр со съемок новых «Сватов» неожиданно слили в сеть: "Валюха променяла Ивана на...".

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи.