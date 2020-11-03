Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, готовится к свадьбе с молодой невестой Машей

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фотографии из ресторана, на одной из которых запечатлена рука с обручальным кольцом. На другом снимке счастливая Мария застыла в объятьях молодого человека, лицо которого нельзя рассмотреть. Судя по реакции, она согласилась.

Пользователи соцсети поспешили поздравить Машу с таким счастливым событием:

"Машенька, люблю тебя очень 😘 Ты моя звездочка 💖 Поздравляю! 💍"; "Солнце, поздравляю! 🖤🖤🖤 Будьте самыми счастливыми 💐"; "Ураааа❤️🙈 как я рада за вас 💋💋💋"; "Без слов, одни эмоции: 😍🤪🤩🥳❤️".

Недавно в сети появились редкие снимки Дени Байсарова и его 21-летней избранницей. Внук Аллы Пугачевой в классическом смокинге приобнял за талию красивую девушку по имени Мария, которая прижалась к парню с радостной улыбкой.

Известно, что в прошлом году Дени Байсаров познакомил невесту со своей знаменитой бабушкой. Сама Мария опубликовала фото с Примадонной на юбилее, сделанные в каком-то ресторане. "Какие теплые воспоминания... с днем рождения Алла", - подписаны кадры.

Пара старается не афишировать свои отношения, однако всплыла информация, что девушка учится в престижном МГИМО и встречается с Дени уже около двух лет.

Напомним, что внук Пугачевой ошеломил экстремальным талантом на природе, видео: "Можно смотреть бесконечно".

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