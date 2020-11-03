Накопительные пенсии и медицинское страхование со взносами - стимулы для выплаты "белой" зарплаты

Такое мнение озвучила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, цитирует ее пресс-служба ведомства.

По ее словам, если сейчас человек имеет зарплату в 10 тысяч гривен, то он получит солидарную пенсию не более 2000 гривен.

"Сегодня у нас падает коэффициент замещения — сейчас он 29%, когда-то был 57%, а в дальнейшем будет менее 20%. То есть человек в будущем, имея зарплату 10000 гривен, получит ежемесячно солидарную пенсию не более 2000 гривен. Это мы все должны осознавать и честно об этом говорить", — раскрыла Лазебная все минусы солидарной пенсионной системы.

До конца 2020 года Верховная Рада может утвердить закон о запуске накопительной системы, в следующем году страна должна технически подготовится к переходу, а уже на 2022 год запланирован запуск накопительных пенсий, на которые украинцев заставят откладывать со своих зарплат.

"Важно, чтобы введение второго уровня помогало укреплению других уровней пенсионной системы — солидарного и добровольных накоплений", — резюмировала Лазебная.

Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.

Право на такие выплаты, как предупреждает глава Минсоцполитики Марина Лазебная, граждане Украины получают в разном возрасте.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.

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