Голливудская актриса Анджелина Джоли взбудоражила сменой образа ради новой роли в фильме

Как известно, не так давно Джоли приняла участие в съемках нового фильма, который должен выйти в прокат через пару дней. Так, премьера кинокартины "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", снятого по мотивам произведений писателей Льюиса Кэрролла и Барри Джеймса, запланирована на 13 ноября.

По этому поводу на фан-аккаунтах знаменитости начали появляться вырезки из трейлера будущего фильма. Так, Анджелина Джоли получила именно роль матери главных героев картины, ради которой ей пришлось преобразиться и в очередной раз доказать мастерство актерской игры.

В фильме роль матери главных героев Алисы и Питера была весьма необычной, ради нее Джоли даже рискнула сменить образ и превратилась в блондинку с пышной прической.

По задумке сценаристов, их герои Алиса и Питер Пэн – родные брат и сестра. Мужа героини Джоли сыграл британский актер Дэвид Ойелоуо. Похоже, перевоплощение актрисы будет не единственным сюрпризом в истории.

Вот что пишут фанаты по поводу образа знаменитости, представленного в кадрах на фан-аккаунте:

«Какой фильм, что за фильм?; Что это за фильм? 🙏🏻; Какой фильм?; Название фильма ???; ведьма, не узнать😍; превосходно😍 довели до совершенства💘название фильма?; Yooo он уже был выпущен в Соединенных Штатах ????? Она прекрасная️❤️; Какая же она здесь обворожительно прекрасная леди;Ей очень идет она превосходно в любой роли красавица она одна такая; Благородство и элегантность вместе🙂🙏».

Также на одной из фан-страничек актрисы появилось архивное фото, на котором Джоли предстала во всей своей красоте. Актриса сидела на стульчике в невероятно красивом изумрудном платье с широкими плечами. Образ дополнило красивое колечко на пальце.

Особое внимание привлекло настроение Джоли на фото. Она искренне смеялась, оголив все 32 зуба. Выглядела актриса цветущей и счастливой. Именно в такую красотку влюбился Брэд Питт. Сейчас же и поклонники, и СМИ отмечают, что Джоли выглядит очень плохо и депрессивно.

«Красота. Сделайте улыбку постоянной, а то мы ее лишены», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что поклонникам очень понравился кадр. Они оставили массу приятных слов под фото.

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