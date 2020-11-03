Супруга президента Украины Елена Зеленская покорила элегатным стилем на деловой встрече

Из-за карантина первая леди вынуждена работать дистанционно, но несмотря на это она тщательно следит за внешним видом, отметила Politeka.net. На официальном сайте президента появились фото Елены Зеленской, сделанные во время сеанса онлайн-связи с правительственной группой по модернизации системы школьного питания.

На снимках она запечатлена за столом в классической белой блузке и черном жакете, а вот нижнюю часть наряда нельзя разглядеть из-за ракурса. Первая леди сделала ровную укладку волос, забрав локоны в одну сторону, нанесла неброский макияж и выбрала для украшения миниатюрные сережки. Изюминкой образа стал черный маникюр, который Елена удачно подобрала под цвет жакета. На краю стола в это время лежал обязательный карантинный атрибут - защитная маска.

Во время видеоконференции Зеленская через ноутбук общалась с представителями рабочей группы и выслушала их предварительный отчет о проделанной работе в сфере образования. Так на одном з фото можно заметить на экране главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Для разговора супруга президента приготовила документы, которые аккуратно разложила перед собой, и делала пометки по мере надобности.

Напомним, Елена Зеленская ошеломила внешним видом, такой первую леди еще не видели: "В спортивках и..."

Также Politeka писала, что Елена Зеленская впервые после тяжелой болезни вышла на связь, удивив видом: "К сожалению...".