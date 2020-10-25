Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом Владимиром Зеленским уже проголосовали на местных выборах, 25 октября. Наряд жены президента произвел фурор

В отличие от своих предшественниц, отдававших предпочтение более классическим комплектам, сдержанным цветам и прическам, Елена удивила простым, даже несколько домашним образом.

Так, супруга Зеленского прибыла в избирательный участок в слегка укороченном, свободного кроя, свитере желтого цвета, спортивных черных штанах, белых кедах, с хвостиком, завязанным ленточкой национальных цветов. В руках Елена держала мобильный телефон и черные солнцезащитные очки.

В пресс-службе Офиса Президента, отмечают, что чета отдала свои голоса за кандидатов на одном из избирательных участков столицы, соблюдая карантинные нормы. А на выходе из участка Владимир и Елена Зеленская приняли участие в общенациональном опросе, ответив на пять вопросов.

К слову, Марина Порошенко, будучи первой леди, появлялась на важных мероприятиях в приталенных нарядах, с легкой ноткой роскоши. В этот раз она голосовала в сером костюме, состоящем из пиджака и юбки, с тонким пояском. Зеленская же избрала другой подход, чтобы понравиться украинцам.

Ранее мы сообщали, первая леди впечатлила изящным образом во время встречи с женой турецкого президента Эмине Эрдоган. Последняя пригласила Елену на экскурцию по дворцу Долмабахче, который с 1984 года является музеем.

Зеленская выбрала для визита в дворец платье облегающего силуэта бархатной структуры сапфирового цвета, с асимметричным декольте. Свой образ она дополнила черным ремешком в области талии, туфлями-лодочками и изысканными украшениями. Зеленская собрала волосы в низкий элегантный пучок, а лицо подчеркнула нежным макияжем.

Напомним, Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская впервые после тяжелой болезни вышла на связь, удивив видом: "К сожалению...".