Украинцев, претендующих на субсидии, будут проверять в три этапа

Об этом пишет Обозреватель.

Трехэтапная проверка - привычная практика в западных странах.

Верификация потенциальных льготников состоит из следующих этапов:

перед назначением выплаты;

во время получения выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – объясняют нюансы в Минсоцполитики.

Если речь идет о субсидиях на коммуналку, то органы соцзащиты могут заставить льготника вернуть в бюджет деньги до последней копейки. В случае отказа может начаться судебное разбирательство, где украинцам придется еще возмещать расходы на судебные тяжбы.

Украинцев также предупреждают, что рано или поздно можно выявить любое нарушение. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода.

В ведомстве отметили, что на льготы от государства могут не рассчитывать некоторые категории украинцев:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина, которой менее 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тысяч;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;

есть задолженность по коммуналке.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – предупредил замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко, комментируя масштабные проверки потенциальных льготников.

Ранее мы рассказывали, что в госбюджете на 2021 год предусмотрено повышение пенсий и зарплат работникам государственного сектора, однако были сокращены расходы на субсидии и льготы.

Более того, в бюджете хотят увеличить расходы на Раду и Кабмин. В 2021 году на Верховную Раду планируют потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше.

Что касается субсидий на коммуналку, то расходы на эти льготы хотят сократить на 2,7 млрд.

Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.

Как сообщала Politeka об оформлении субсидий в отопительном сезоне: как получить льготу и кто рискует потерять деньги.

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