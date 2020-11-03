Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт красивого декора для десертов

Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления декора Лиза дала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Доброе утро, друзья! 😉 Сегодня покажу вам, как быстро и просто приготовить красивый декор для десертов 🍰 Он еще и очень вкусный😋", – подписала видео Лиза.

Для приготовления цукатов для декора понадобятся

3 шт. лимона (цедра)

3 шт. апельсина (цедра)

200 г сахара

200 мл воды

щепотка лимонной кислоты или 30 г сиропа глюкозы

"А как вы украшаете свои десерты?", – спросила Глинская у своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 3 Ноя 2020 в 12:20 PST

Фанаты в комментариях побагодарили повара и поделились своими кулинарными хитростями.

"Спасибо,как всегда здорово👍", – пишут они.

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