Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт красивого декора для десертов

Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления декора Лиза дала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Доброе утро, друзья! 😉 Сегодня покажу вам, как быстро и просто приготовить красивый декор для десертов 🍰 Он еще и очень вкусный😋", – подписала видео Лиза.

Лиза Глинская

Для приготовления цукатов для декора понадобятся

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3 шт. лимона (цедра)

3 шт. апельсина (цедра)

200 г сахара

200 мл воды

щепотка лимонной кислоты или 30 г сиропа глюкозы

"А как вы украшаете свои десерты?", – спросила Глинская у своих поклонников.

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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Фанаты в комментариях побагодарили повара и поделились своими кулинарными хитростями.

"Спасибо,как всегда здорово👍", – пишут они.

Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».

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