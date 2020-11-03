Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт красивого декора для десертов
Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления декора Лиза дала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Доброе утро, друзья! 😉 Сегодня покажу вам, как быстро и просто приготовить красивый декор для десертов 🍰 Он еще и очень вкусный😋", – подписала видео Лиза.
Для приготовления цукатов для декора понадобятся
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3 шт. лимона (цедра)
3 шт. апельсина (цедра)
200 г сахара
200 мл воды
щепотка лимонной кислоты или 30 г сиропа глюкозы
"А как вы украшаете свои десерты?", – спросила Глинская у своих поклонников.
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Фанаты в комментариях побагодарили повара и поделились своими кулинарными хитростями.
"Спасибо,как всегда здорово👍", – пишут они.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
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