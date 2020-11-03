Известная украинская певица Тина Кароль любит эпатировать публику откровенными образами

Как сообщает Politeka, ссылаясь на одну из фан-страниц исполнительницы, иногда ее чересчур откровенные образы вызывают не восхищение, а негативные эмоции.

Вот и на этот раз наряд Тины раскритиковали в пух и прах ее хейтеры - им показалось, что одета певица неподобающе вульгарно.

Для нового образа знаменитость выбрала светло-розовое платье, почти не скрывающее высокую грудь Кароль, а также ее плечи и руки. На Тине – вызывающе яркий макияж и ярко накрашенные губы. Из украшнений можно отметить большие серьги, свисающие из ушей певицы. Выбрала такуую одежду знаменитость для участия в вечере премьер с известной телеведущей Катей Осадчей.

"Помните с какого выступления и на каком мероприятии Тина была в данном образе?😻💫", – подписан данный кадр.

Хейтеры, не стесняясь, высказались, что думают по поводу одежды певицы.

"Ну, ротик конечно....... Зачем так красить уголки губ... А так все красиво! Наче повія Раніше так одягались в вар'єте чи публічних домах. Жах! А эта как всегда,все наружу,она наряды демонстрирует или поет? Да, уж, нет слов. Как обслуживающий персонал в бор....ле. Платье ,полный отстой!", – пишут они.

Ранее мы писали, что Тина Кароль ошеломила внешним видом, который резко изменился. На кадрах, которые наделали шума в Сети, можно заметить на лице 35-летней исполнительницы глубокие морщины. Она будто резко состарилась на десятки лет.

В новом посвященном Хэллоуину эфире ведущих загримировали, добавив лет.

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.

Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом.