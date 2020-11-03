Юлия Коваль, которую называют лучшей подругой ведущей "Орла и Решки" Насти Ивлеевой, покорила соцсети пикантным образом

Как сообщает Politeka, о девушке известно то, что она в свое время вела туристическую программу: путешествуя по городам России, рассказывала о спортивных событиях, происходящих там. Затем ее пригласила в свое шоу Ивлеева. Юлия задавала прохожим забавные вопросы и общалась с ними на различные темы.

Сегодня Коваль решила побаловать своих фанатов пикантным снимком. На кадре девушка находится в бассейне, ее волосы мокрые и откинуты назад, бюст подруги Ивлеевой прикрывает узкий черный купальник, руками Юля держится за волосы.

"Эй-Эх Как Дела", – кратко подписала пост Юлия Коваль.

Фанаты по достоинству оценили этот волнующий образ, о чем и написали в комментариях.

"Юлька😍Мне нереально понравилось, как ты ведёшь ОиР "Девчата" 😍ЗВЕЗДА ПРЯМ❤️Реально, ты очень круто ведешь🤤Держи👑 Эта новый кадиллак эй эй эй ( одну волну сделал )Мы тут в джипси снова вспомнили амасэвэдж 😂🤦🏻‍♀️теперь топ самых приставучих песен: эй как дела это новый Кадиллак, амасэвэдж и! Гвоздь программы: как просили, песня айс разными голосами🤦🏻‍♀️🤭🤣🤣🤣♥️ Это новый Кадиллак! Натюрморт "Девочка и персики") Юлия коваль ты классная ведущая орла и решки Лучше всех красотка😍 Ты мне сегодня снилась всю ночь😴🙈 Норм Эй ух,полный порядок,а ваши? Какая красивая, прям пипец🔥 Мне очень понравилось, как ты ведешь ОиР девчата🔥🔥😍 Ля ты красотка Ты самая лучшая, самая харизматичная, самая весёлая, самая красивая и просто самая самая", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Настя Ивлеева продемонстрировала, как нарядилась для Хэллоуина. Она разместила новое фото, на котором показала свой образ к популярному празднику.

"Как насчет Хэллоуина", - подписала снимок она.

Телеведущая попозировала в черном кожаном костюме с длинными рукавами и глубоким декольте. Красотка застыла перед камерой, слегка наклонив голову, показав необычный рисунок на лице.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».