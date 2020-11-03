Тарифный удар испытают на себе не все

Тарифы на газ для населения поставщики начали повышать с ноября

Цены на "голубое топливо" варьируются от 6 до почти 9 гривен за куб. в зависимости от региона. И, по прогнозам экспертов, это не последнее подорожание, передает ТСН.

Отмечается, что на сегодня Украинский газ поставляют около 50 компаний, большинство из которых уже объявили о повышении тарифов.

По словам директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максима Рабиновича, повышение тарифов — это исключительно сезонное явление.

"На мировых европейских хабах в отопительный сезон растет, это абсолютно нормальная практика", — пояснил он.

Украинцы могут отказаться от поставщика, тарифы которого будут слишком высокими, и выбрать другого. Для этого нужно написать соответствующее заявление и указать нового желаемого поставщика.

При этом в Минсоцполитики отметили, что подорожание газа не ударит по получателям субсидий. Если получатели помощи не увеличивали свои доходы и не зафиксировано роста пенсий или зарплат в их семьях, этой зимой они будут платить за газ столько же, как и в прошлом сезоне.

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Также "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, что может сказаться на платежках за тепло. Цена на газ составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

В дальнейшем весьма вероятно, что газ продолжит дорожать. По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, цена одного кубометра может составить от шести до семи гривен за кубометр.

А вот прогноз директора специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева более оптимистичен. Он не исключает, что из-за падения мировых цен на газ его стоимость не поднимется выше, чем в прошлом году.

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