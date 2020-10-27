Вот такой он, конец эпохи бедности

Стало известно о повышении цены на газ в Украине после выборов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%, сообщается на сайте компании.

Отметим, новое подорожание возмутило украинцев.

«Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты», «отгремели канонады выборов - и пошли счета за газ, ибо, а что вы сделаете?! утретесь!», «Не стали ждать даже суток после выборов», «Выборы же прошли, сейчас все няшки народу прилетят», «Этот народ можно грабить бесконечно! Что бандиты на госслужбе и делают», - комментируют известие в Сети.

Также "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

При этом эксперты предупреждали, что может подорожать отпление для украинцев.

Тарифы на отопление для бытовых потребителей могут меняться чуть ли не каждый месяц. По словам эксперта Святослава Павлюка, все зависит от конечной цены на газ, которая составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

В дальнейшем весьма вероятно, чтто тенденция с подорожание газа продолжится. По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, цена одного кубометра может составить от шести до семи гривен за кубометр.

Отметим, в Украине начал действовать газовый рынок, на котором предлагают свои услуги более 40 поставщиков. Теперь украинцы сами могут выбирать, какой компании они будут платить деньги за поставки газа.

Поставщика можно изменить по собственному желанию. Компании обновляют цены на газ каждый месяц, а за пять дней до конца текущего месяца обязаны публично сообщать цены на следующий месяц.

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