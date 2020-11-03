Названы условия полного приостановления работы общественного транспорта на карантине

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, украинцы должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, чтобы общественный транспорт продолжал работать в условиях карантина.

"Если это не соблюдать - будет рост случаев заболевания, который приведет к коллапсу системы здравоохранения, и иного выхода, как останавливать общественный транспорт, не будет. Мы ищем баланс между соблюдением правил, ростом нашей экономики и готовностью системы оказывать помощь, и только от нас зависит, будет ли остановка транспорта", - разъяснил Ляшко в эфире телеканала.

Главный санврач также отметил, что единого решения об отправлении Украины в локдаун пока нет, но напряженная ситуация сохраняется на территории страны.

"Все равно решается локально, так как открытие дополнительных коек, перепрофилирование больниц происходит по региональному принципу... Напряженная ситуация на всей территории Украины. Мы делаем все для того, чтобы не закрывать страну на жесткий локдаун", - резюмировал Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Отметим, что в Украине установлен очередной "рекорд" по количеству зараженных. За минувшие сутки официально зарегистрировано 8899 новых случаев, а жертвами вируса уже стали 7532 человек.

Ранее мы уже предупреждали об остановке метрополитена.

Как рассказывал Виктор Ляшко, если Киев по решению Госкомиссии в красную зону карантина, то столичный метрополитен будет закрыт, как весной.

Более того, под запретом может оказаться и другой общественный транспорт, если ситуация с вирусом выйдет из-под контроля.

Ляшко также добавил, что если киевский метрополитен будет закрыт, то такая же участь ждет и пригородные электрички.

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Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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