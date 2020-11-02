Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречной красотой, облачив главную гордость в тесный топ

Снимки были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованных кадрах Рэтчфорд позирует в облегающем топе, который едва выдерживает внушительные формы знаменитости, а также облегающих черных штанах.

Сперва знаменитость улыбается на камеру, а в какой-то момент показывает язык и два пальца.

А посколько ролик Рэтчфорд решила выбросить у себя в Stories, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

До этого мы рассказывали, что модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошный образ в черном белье с подвязками.

Молодая модель продолжает интриговать образами при помощи пикантных нарядов, едва прикрывающих ее тело. Девушка является популярной и востребованной моделью, поэтому в Инстаграм делится лучшими из своих последних кадров.

Эби решила показать одно из фото, на котором позировала лишь в черном белье с подвязками и шнуровкой на бедрах, доходящей до самых ягодиц. Чтобы подчеркнуть загорелое тело и идеальную кожу, модель надела лишь черное белье, дополнила образ золотыми украшениями с массивными серьгами и повернулась к камере спиной.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"