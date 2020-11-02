Популярная российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают тайный роман с Гариком Харламовым, показала себя во время разговора с загадочным персонажем

Красотка поделилась новым фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Кошкина сидит на диванчике и увлеченно беседует с кем-то по телефону. При этом на ней платье в цветок с глубоким декольте, позволяющим продемонстрировать пышную грудь, а также легкий черный пиджак.

Кошкина рассказала, что это фото сделала ее подруга.

«Сдала подружка...Фото - её рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил!) Передать «привет» от вас Г.?», - подписала снимок красотка.

Примечательно, что ей приписывают роман с российским шоуменом Гариком Харламовым, который недавно окончательно развелся с Кристиной Асмус. Сами «влюбленные» эти слухи не подтверждают, однако Гарик вполне может оказаться тем самым загадочным «Г.», которого Кошкина упоминает в посте.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать публикацию.

«Гарику привет», «Я честно пытался смотреть в глаза!!», «Ох уж эти шарики прекрасные, глаз отвести нельзя», «Размер хороший», «Кстати крутое фото, когда не ждёшь не все получаются, а ты шикарная», «Ты такая наигранно обычная на этих фото. А я думал в тебе изЮминка есть», - пишут люди.

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