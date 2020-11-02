В карантинной Украине гражданам готовятся еще больше прикрутить гайки

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский озвучил предположительную дату, когда парламентом будет рассмотрен законопроект, инициированный Минздравом, пишет "Слово і діло".

Так, документ о штрафах за неношение масок профильный комитет ВР рассмотрит 4 ноября, а на голосование в зал его могут вынести 5 или 6 ноября.

По словам Монастырского, рост заболеваемости китайским вирусом указывает на необходимость введения дополнительной административной ответственности за неношение защитных масок в общественных местах, включая транспорт.

"Я предлагаю представителям фракций присоединиться к работе в комитете. В среду как раз мы рассмотрим его на комитете. Возможно в четверг-пятницу, давайте рассмотрим этот законопроект в зале», - сказал Монастырский в ходе заседания согласительного совета парламента.

Стоит отметить, законопроектом предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканалу 112 предупреждал украинцев об этом документе, отмечая, что с его принятием силовики смогут штрафовать за нарушение карантина сразу на месте.

"На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать нарушителя уже сразу на месте", - проинформировал чиновник.

Кроме того Ляшко развеял слухи и объяснил, почему постоянное ношение маски не вредит здоровью человека.

"Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк", - объяснил санврач и добавил, что маска не вредит здоровью.

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