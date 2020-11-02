Дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого призналась, что одноклассники травили ее в школе из-за работы отца

Об этом 12-летняя Варвара Кошевая рассказала в интервью "КP.UA". Девочка призналась, что из-за буллинга одноклассников у нее пропало желание ходить в школу, которая стала для нее «неприятным местом».

По словам Варвары, травля связана с работой ее звездного отца. Девочка пояснила, что одноклассники дразнят ее за то, что он – «клоун».

«Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой!», - возмутилась школьница.

Она добавила, что не планирует переводиться в другую школу. Как считает Кошевая, когда дети там узнают, кто ее отец, ситуация снова повторится.

По словам школьницы, ее очень обижает эта ситуация, ведь ее отец многого достиг. Она уверена, что ее обидчики не должны высказываться о нем в пренебрежительном ключе.

«Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить», - подчеркнула девочка.

В то же время, она отметила, что старается не вступать в споры с обидчиками.

«Я боюсь. Я не умею отвечать. Лучше просто промолчу. Пусть говорят, не хочу, чтобы потом меня выставили виноватой», - заметила Варвара.

Она также призналась, что ее отец предлагал разобраться с теми, кто ее травит, и даже "набить им морду" однако она не видит в этом смысла. По мнению школьницы, говорить стоит только с родителями, которые воспитывают детей таким образом, что те привыкают говорить гадости другим.

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Как сообщала Politeka, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

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