Погода в Украине 3 ноября сменит курс, дожди накроют граждан, которым недавно невероятно повезло

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Так, на севере страны будет облачно, но без дождей. Предполагается, что здесь на улице будет от 9 до 12 градусов выше нуля. После захода солнца ее сменят прохладные 4-7 градусов по Цельсию.

Украинцам, которые проживают в центральной части страны, сегодня дожди также не страшны. Столбик термометра покажет от 10 до 13 тепла, а ночью показатель упадет до 4-7 градусов.

На юге будет сегодня осень также побалует комфортными 10-12 градусами. В темное время суток похолодает до 5-7 со знаком «плюс».

Небольшие осадки сегодня пройдут в восточных регионах. Несмотря на это, столбик термометра прогреется до 10-13 со знаком «плюс», а ночью ожидается от 5 до 7 выше нуля.

Особенно сильно сегодня зальет жителей западной части Украины. Им недавно сильно повезло, ведь когда страну заливали проливные осадки, у них было сухо. Здесь термометр днем покажет от 9 до 14 градусов тепла, а ближе к вечеру опустится до уровня в 5-7 выше нуля.

В Укргидрометцентре предупредили украинцев, которые проживают в Киеве и пригороде: будет облачно и около 9-12 градусов по Цельсию. Ближе к вечеру похолодает до 3-7 тепла.

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