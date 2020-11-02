Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала достоинства в прозрачном платье

Пышногрудая знаменитость часто меняет имидж – так как девушка рекламирует белье и одежду, привлекать своим телом она привыкла довольно давно. Чтобы показанные ею образы не надоедали, девушка часто меняет цвет волос и даже успела побывать в роли брюнетки. Впрочем, образ милой блондинки ей идет больше, поэтому изредка Настя перекрашивается в русый и блистает в дерзких бикини на пляже.

В этот раз Квитко показала достоинства не только в едва заметном белье, но еще и в прозрачном платье без лифчика. Настя решила покрутиться перед камерой, чтобы восхитить фанатов объемами своего бюста и ягодиц. Девушке это удалось довольно быстро, ведь бежевая сеточка не могли нормально прикрыть ее достоинств.

«Платье просто любовь😍; дикая роза поражает своими холмами🌹; у нее огонь бушует💝; Красивое расположение и ты @anastasiya_kvitko, девчонка для дорогих 🌸 ты такой очаровательный пупсик; Бьютифул очень красиво; Прекрасные большие горячие бедра прекрасны, как будто это шоу; Ты девушка моей мечты 💋; Eres un panochon de mujer neta; очередная Ким Кардашьян; Красивое тело...; Да, в самом деле… В этом мире действительно есть красота; Красивая приватная Анастасия😂😂😂😍».

Настя является популярной моделью, которая делится пикантными фото на своей странице в Инстаграм довольно часто. Так как девушка рекламирует модные бренды одежды для онлайн-магазинов, в выборе одежды она не повторяется, каждый раз позируя в чем-то новом.

Неизменным остается акцент на ее ягодицах или бюсте. Квитко считает свои достоинства совершенными, а потому нередко демонстрирует их без одежды. В этот раз модель блеснула на отдыхе формами шестого размера в белом бикини с золотистой лямкой под бюстом. Дополнили образ Насти аккуратная прозрачная юбка, которую девушка приподняла для большей пикантности кадра.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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